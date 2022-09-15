ليست ياسمين صبري ولا هيفاء وهبي.. هذه الطفلة الجميلة رتبط بها أبو هشيمة وأحمد السعدني وتامر حسني .. فمن تكون!!

لم تختلف ملامحها كثيرا بعدما كبرت عنها وهي طفلة صغيرة، فالطفلة التي أسرت الجميع ببراءتها وحسنها كبرت وأسرتهم بجمالها الكبير.

وهي اليوم واحدة من أشهر وأنجح النجمات في عالم الفن، وقدشاركت في الكثير من الأعمال الفنية المميزة سواءاً في التلفزيون أو في السينما.

وبسبب جمالها الكبير وعنوستها التي لازمتها طوال حياتها وحتى اليوم ارتبط باسمها الكثير من نجوم الفن والمشاهير، ولم تكد تخول فترة من إطلاق شائعات خطوبة أو زواج لها.اسم نجمتنا ارتبط بتامر حسني في فترة من الفترات ثم بالنجم أحمد السعدني ومؤخراً برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد طلاقه من ياسمين صبري، واتضح أن كل ما قيل عنها مجرد إشاعات.

هكذا أظهرت الصورة التي نشرتها الفنانة مي عز الدين لنفسها وهي طفلة عبر حسابها الخاص على موقع الصور إنستجرام.

وعلقت مي على الصورة قائلة: “أنا وانا طفلة برنسيسة الشاشة”، ونالت الصورة إعجاب كثير من رواد صفحتها الذين اكدوا على أن هناك بعض التشابه بين صورتها وهي طفلة صغيرة ووجهها الأن.