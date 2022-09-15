بعد ان شك بها واعترف صديقة.. سعودي طلق زوجته الجميلة بعدما اكتشف حقيقة ما فعلته مع صديقيه وهو نائم .. ما فعلته صادم لا يتوقعة عقل .!!بعد ان شك بها واعترف صديقة.. سعودي طلق زوجته الجميلة بعدما اكتشف حقيقة ما فعلته مع صديقيه وهو نائم .. ما فعلته صادم لا يتوقعة عقل .!!

روى أحد ضيوف برنامج الأجاويد على قناة المجد قصة مواطنين تسببا في تطليق زوجة صديقهما بعدما ردت عليهما بطريقة غيرلائقة أثناء ذهابهما إلى المنزل لمقابلته.



واستهل الراوي حديثه قائلا: " هذه قصة قديمة لـ 3 أصدقاء أحدهم كان يتصف بالكرم الشديد وفي يوم من الأيام ذهب لأداء صلاة الفجر وتأخر مع شاب ولم يعد إلى المنزل مباشرة بعد أداء الصلاة".

وأشار إلى أنه صديقيه توجها إلى منزله وطرق أحدهما الباب فردت زوجة صديقهما وعندما سألا عنه قالت لهما: " نائم".G فطلب أحدهما منها أن توقظه فردت قائلة: " كل يوم أنتم عندنا.. أشغلتوني.. وأشغلتم زوجي.. أذيتونا".

وتابع: بعد عدة أيام ذهب صديقهما (زوج المرأة) إلى صديقيه وسألهما عن سبب عدم زيارتهما له طوال هذه الأيام فردا عليه قائلين: " لا نريد أن نشغلك".

فشعر صديقهما بأن هناك أمر ما قد حدث واستحلفهما بالله فأخبراه بما حدث.وأردف: في اليوم التالي طلب المواطن من زوجته أن تذهب معه إلى منزل عائلتها ثم تركها لدى أهلها وذهب إلى صديقيه وأخبرهما بما حدث فاقترح أحدهما على الآخر أن يزوج أخته لصديقهما بعدما طلق زوجته وهو الأمر الذي وافق عليه الأخير وتم عقد القران.