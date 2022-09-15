معندوش رحمة ودمر لى الطحال.. سمية الخشاب تكشف دون خجل او تردد،كواليس ليلة طلاقها من أحمد سعد

كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب كواليس الليلة التى بكت فيها بدل الدموع دم وذلك بعدما قام طليقها أحمد سعد بضربها فى ظهرها وقت أن كانت لا تزال على ذمته.

وأكدت أن تلك الضربة تسببت في تهتك الطحال، الأمر الذى جعلها تستأصله بعد يومين من النزيف الداخلى، مشيرة إلى أنه لولا وجود والدتها الي جوراها لكانت فارقت الحياة.

وقالت سمية الخشاب إن أحمد سعد "معندوش رحمة" ، خاصة أنها عانت من الألم لمدة 7 شهور، ورغم أنه تسبب لها فى استئصال الطحال إلا أنه لم يكن يريدها حتي أن تعبر عن ألمها من وجع الجراحة ، مشيره إلى أنها كذبت على الأطباء لتتستر على جريمته حيث قالت: "كدبت على الدكاترة وقلت وقعت من على السلم" وأنها لا تعلم من أين جاءها كل هذا الصبر لتتحمله بعد ذلك.

وأضافت سمية الخشاب أنها رفضت التسبب فى فضيحة له وقتها خاصة بعد تعرضه للإغماء فى المستشفى عندما رأى صعوبة حالتها الصحية واستوعب حجم الكارثة التي تسبب فيها.

وأوضحت سمية الخشاب أنه رغم كل ما حدث كان أحمد سعد مستفزا لأبعد الحدود ولم يكن يقدر تضحياتها تجاهه وكان دائما يحاول التقليل من حجم ما مرت به ويقول لها "الطحال ده اصلا ملوش وظيفة وهو انتي هتفضلي تقوليلي بطني بطني كل شوية"