اجابة صادمة وفي قمة الوقاحة من نادية الجندي عندما سئلت عن زواجها من فنان كبير في السن.. لن تصدقوا ماذا قالت..!

كشفت الفنانة القديرة نادية الجندي عن سبب زواجها من فنان شهير يكبرها بأكثر من 40 عاما.

وقالت الفنانة نادية الجندي في لقاء مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" على قناة "dmc"، إنها على مدار حياتها لم تدخل في تصادمات مع الرجال، وأن شخصيتها تتغير حين تحب، لكن في الوقت نفسه لم تخضع لسيطرة أي رجل.

عن زواجها من الفنان المصري الراحل عماد حمدي الذي كان يكبرها بأكثر من 40 عاما، أفادت بأنها تزوجته لأنها "رأت فيه صورة والدها، كشخص مثالي".وأكدت أنها "لم تعتمد على كونه نجم سينمائي لكي يساعدها في دخول مجال التمثيل".

يذكر أن نادية الجندي أطلقت عدة تصريحات مثيرة في البرنامج، وأكدت أنها تتلقى العديد من عروض الارتباط حتى الآن، ولكنها لا تفكر في الزواج مطلقا في الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها حاليا متزوجة الفن فقط.

، كما كشفت سر علاقتها المتميزة بزوجها السابق محمد مختار بعد الانفصال، ونفت تماما أن تكون شخصية المرأة الجبارة التي جسدتها عبر أعمالها الفنية معبرة عن شخصيتها في الحقيقة.