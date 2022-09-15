كثيرون لا يعرفون أن والدة نجمة لن أعيش في جلباب أبي وفاء صادق ممثلة شهيرة وشاركت عادل إمام.. لن تتوقعوا من هي!

الفنانة وفاء صادق نشرت في وقت سابق، صورة على حسابها على موقع "انستغرام" تعود لوالدتها الفنانة أسمهان توفيق، وعلقت كاتبة: "الست دي أمي".

يُذكر أن أسمهان توفيق هي ممثلة فلسطينية وشاركت بالتمثيل في العديد من المسلسلات والتى يُعد أشهرها مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" مع الزعيم عادل إمام.

ويُذكر عنها أنها تعيش حالياً بالكويت، وكانت قد تزوجت من المخرج المصري عادل صادق”وأنجبت منه ابنه واحدة هي الفنانة وفاء صادق، وبعد أن تطلقا تزوجت من الفنان التشكيلي المصري مصطفى عبد الوهاب”وأنجبت منه ابنتين هم مريم التي شاركتها بالتمثيل بمسلسل "فضة قلبها أبيض"، وسعاد التي دخلت عالم الغناء لفترة

والفنانة وفاء صادق بدأ حياتها الفنية في تسعينات من القرن العشرين فهي فنانة ذات طابع خاص تبحث دائماً عما هو جديد لتقدم لجمهورها عبرعمل درامي ناجح يحترم عقليه المشاهدين.

وهي من مواليد 20 يونيو 1970م وقدمت العديد من الأعمال الناجحة ومنها” يوميات ونيس ـ لن أعيش في جلباب أبي ـ زيزنيا ـ دواعي أمنية ـ ساحرة الجنوب “.