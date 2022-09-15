عندما سألوا هند صبري عن التنازلات التي قدمتها للمنتجين لدخول المجال الفني ..فكان الرد مفاجىء وصدم الجميع وأجابت بجرأة ودون خجل.! !

غم نجاح الفنانة هند صبري وحصولها على عدد من الجوائز والتكريمات إلا أنها اعترفت في حوار سابق بتقديم تنازلات للمخرجين في بداية مشوارها الفني.



هذا الاعتراف جاء خلال حلول هند صبري ضيفة على برنامج "فحص شامل" مع راغدة شلهوب، حيث قالت : "ما فيش حد ماقدمش تنازلات، زى أفلام كان ممكن ماعملهاش فى ظروف أخرى، كنت ‏محتاجة أشتغل علشان اتعرف وانتشر"‎‏.‏

الجدير بالذكر إن آخر أعمال هند صبري مسلسل البحث عن علا، ويعتبر آخر أعمالها، وحقق نجاحًا كبيرًا، وعرض على منصة نتفليكس، وكان من بطولة هاني عادل، ندى موسى،

سوسن بدر، محمود الليثي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل كان مكون من 6 حلقات، ومن إخراج هادي الباجوري.