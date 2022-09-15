ظهور ادهش كل من شاهده.. فنانة شهيرة وصفها الزعيم عادل إمام بالمرعبة.. خضعت لعمليات تجميل فأطلت بشكل تاني خالص ولا يقارن بشكلها السابق.!! (صورة)

عُرفت الفنانة عائشة الكيلاني بأدوار المرأة محدودة الجمال، حيث تمتعت بخفة ظل، وقد تعرضت الفنانة للمضايقات والتنمر، بسبب اعوجاج أسنانها التي كانت بارزة خارج فمها، فأختفت عن الأنظار لعدة سنوات.

ومن ثم عادت الفنانة من جديد بشكل مختلف بعدما خضعت لعمليات التجميل التي أجرتها على وجهها وجسدها، فأطلت بجمال غيرعادي ولايقارن بشكلها السابق، فملامحها تغيرت بالكامل، فضلًا عن تناسق أسنانها.

وقالت الكيلاني خلال برنامج "هنا العاصمة": "أجريت 30 عملية تجميل وتبقى فقط أن أزرع عيون خضراء، كان نفسي كله يبقى في عملية واحدة".



وفي كواليس اول لقاء لها بالزعيم عادل امام، كان مقرر لها اول عمل معه وكانت متخوفه من لقائه والعمل معه، وشرحت له ذلك، ليرد عليها الزعيم قائلا: "انتي اللي شكلك مرعب" فضحكت وزالت الحواجز بينهما.