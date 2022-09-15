إنتصار تخرج عن صمتها وتكشف سبب عدم زواجها مرة أخرى.. ما قالته الفنانة بكل جرأة أكد أمراً حاسماً!

خرجت الممثلة المصرية ​إنتصار​ عن صمتها وتحدثت عن السبب وراء قرارها بعدم الزواج، بعد طلاقها من زوجها وإنجابها للأولاد.

حيث أكدت إنتصار أن السبب يعود لعدم وجود الوقت، وقالت "ماعتزلتش الرجالة لكن مافيش وقت فأنا ا ست عاملة وأم في البيت خاصة أني ست عاملة في مجال صعب وفيه تنافس بيشفط الوقت والعمر لاني مش مجرد موظفة بس بروح الصبح أمضي وارجع.

24 ساعة شغالة حتى وأنا في البيت على طول في وضع تنافسي طول الوقت حتى في البيت بنتابع لاصقال المهارات وغيرها.وفي مقابلة لها في برنامج "كلمة أخيرة " على قناة ON للإعلامية المصرية ​لميس الحديدي​، ردت إنتصار على سؤال: "هل الرجل بيشفط الوقت؟"

وقالت: "كل الوقت ومش حكاية تجربة شخصية فقط لأن الست بتتحول بعد الزواج لأم الرجل وعاوز في البيت يبقى الابن الكبير بعد ولاده وبالتالي الست بتتفاجيء أن بقى عندها زوج زي إبنها الكبير عاوزالي ياكله ويشربه ويسمع همومه ولازم الست تكون طول الوقت كده".