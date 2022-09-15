إنتصار تخرج عن صمتها وتكشف سبب عدم زواجها مرة أخرى.. ما قالته الفنانة بكل جرأة أكد أمراً حاسماً!

خرجت الممثلة المصرية إنتصار عن صمتها وتحدثت عن السبب وراء قرارها بعدم الزواج، بعد طلاقها من زوجها وإنجابها للأولاد.
حيث أكدت إنتصار أن السبب يعود لعدم وجود الوقت، وقالت "ماعتزلتش الرجالة لكن مافيش وقت فأنا ا ست عاملة وأم في البيت خاصة أني ست عاملة في مجال صعب وفيه تنافس بيشفط الوقت والعمر لاني مش مجرد موظفة بس بروح الصبح أمضي وارجع.
24 ساعة شغالة حتى وأنا في البيت على طول في وضع تنافسي طول الوقت حتى في البيت بنتابع لاصقال المهارات وغيرها.وفي مقابلة لها في برنامج "كلمة أخيرة " على قناة ON للإعلامية المصرية لميس الحديدي، ردت إنتصار على سؤال: "هل الرجل بيشفط الوقت؟"
وقالت: "كل الوقت ومش حكاية تجربة شخصية فقط لأن الست بتتحول بعد الزواج لأم الرجل وعاوز في البيت يبقى الابن الكبير بعد ولاده وبالتالي الست بتتفاجيء أن بقى عندها زوج زي إبنها الكبير عاوزالي ياكله ويشربه ويسمع همومه ولازم الست تكون طول الوقت كده".