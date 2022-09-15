شاهد أقوى إطلالة ملكية لنجمة طيور الجنة لين الصعيدي.. بصور مبهرة وجسد رشيق.. والجمهور يقارنها بجنى مقداد.! !

يعتقد الكثيرون أن نجوم قناة طيور الجنة ما يزالون أطفالًا صغارًا، رغم مرور سنوات طويلة على ظهورهم الأول، فبعضهم لا يستسيغ فكرة أنهم أصبحوا شبانًا وسيمين يهتمون بأناقتهم وجمالهم.

أخيرا صدمت لين الصعيدي متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها أجرتها خلال حضورها إحدى المناسبات، حيث بدت جميلة وفائقة الأنوثة، على حد تعبير رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة زرقاء ملكية

شاركت لين الصعيدي متابعيها عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ سلسلة من الصور، التي ظهرت فيها مُرتديةً فستانًا باللون الأزرق الملكي، جاء بقصة ”أوف شولدرز“.

وما زاد من فخامة فستانها، كان قماشه المصنوع من الساتان اللامع، بينما جاء التصميم ضيقا من الأعلى وحتى الأسفل ليبرز منحنيات جسدها الرشيق.

كما تميز الفستان بفتحة ساق جانبية تصل الركبة، وتزيَّن خصره بتطريزات من حبيبات الكريستال البرَّاق.

وأكملت الصعيدي، البالغة من العمر 17 عامًا، إطلالتها بمكياج لافت بدرجات ترابية ناعمة، بينما اعتمدت تسريحة شعر ملمومة ومنخفضة، مسدلةً خصلتين رفيعتين على جانبي وجهها.

وتزيَّنت الفنانة الأردنية الشابة بمجوهرات يبدو أنها ماسية بأحجار لامعة وملفتة.