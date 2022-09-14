صدمة تهز الوسط الفني.. حقيقة بتر ساق أرطغرل وتركيب قدم صناعية له تبكي قلوب الجميع!! لن تصدّق ماذا حدث له!

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للنجم التركي أنجين ألتان يظهره فيه وهو يتحرك بالعكاز وبشكل صعب، الأمر الذى دفع الجمهور للاعتقاد أن أرطغرل يعيش بقدم صناعية .

وفى الحقيقة هذا الفيديو الذي يظهر النجم التركي يتحرك بشكل صعب كان بسبب تمزق في الأربطة الجانبية في قدم، حيث أكد النجم التركي ذلك.

وبرر أنجين ألتان استناده إلى العكازين خلال إجابته على سؤال لأحد الصحافيين بأنه يعاني من تمزق في الأربطة الجانبية، وقال: "أنا بخير.. هناك تمزُّق في الأربطة الجانبية،

وأنا أتعامل معه"، نافياً بشكل قاطع ما تردد بأن ما تعرض له كان حادثاً متعمداً ومخططاً له، إلا أنه لم يوضح بنفس الوقت سبب حدوث هذا التمزق، سواء كان ناتجاً عن حادثة أو سقوط خلال تصوير أحداث مسلسل باربروس.

ونفى أنجين ألتان نيته الاعتزال، بعدما اعتبر محبوه ومتابعوه أن قيامه بإنشاء شركة إنتاج بالشراكة مع زميليه بيراند تونكا وأوموت تانيولو، دلالة جديدة على ابتعاده عن التمثيل.