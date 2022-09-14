النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان.. زار الأهرامات فسألوه عن أشهر ممثل في مصر فأختار واحد بدون تردد !! ليس الزعيم عادل امام ولا محمد رمضان.! !

كشفت صحيفة مصرية كشفت عن تفاصيل زيارة أحد أبطال ونجوم بوليوود إلى مصر والتصريحات التي أدلى بها في تلك الزيارة، خصوصا حول النجم المصري عادل إمام،

حيث كان أبرز الممثلين، ولم يكن للفنان محمد رمضان أو أي فنان على الساحة اليوم أي ذكر.

وزار نجم بوليوود، أميتاب باتشان، صاحب المسيرة الطويلة في الفن والتمثيل التي تمتد لأكثر من 40 عاما مع رصيد كبير من الأفلام العالمية التي تصل لحوالي 150 فيلما.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فقد صور نجم بوليوود بعض مشاهد فيلمه "المغامر الأخير" في مصر، وتحديدا في منطقة الأهرامات المصرية في عام 1986.



ونظمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي أسبوعا لأفلام الممثل الهندي الشهير، الذي عد في وقتها من أعظم الممثلين في الهند في ثمانينات القرن الماضي.



وأشارت الصحيفة المصرية إلى أن نجم بوليوود صدم الجميع عندما قال جملة عن النجم المصري الكبير عادل إمام وعمر الشريف.



وقال أميتاب باتشان، إنه لا يعرف شيئا عن السينما المصرية، وعندما شبهه أحد الصحفيين بالفنان عادل إمام، صدم الجميع عندا قال "من هو عادل إمام؟



ولفت بطل بوليوود إلى أنه "لا يعرف سوى عمر الشريف فقط لتواجده في السينما العالمية، ولكنه يتمنى رؤية عادل إمام حيث يبدو من اهتمام الجماهير أنه نجم مصر الأول"، بحسب المصدر.