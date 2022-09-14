زفاف الممثلة التي يعشقها الملايين.. أنجلينا جولي من نجم عربي شهير يشعل مواقع التواصل.. أول تعليق من والده.! !

انصدم الجمهور العربي بعد أن اشتعلت مواقع التواصل بأنباء زواج الممثلة أنجلينا جولي من نجم عربي شهير.



وتصدر هاشتاج زواج سليمان رزق نجل المخرج السوري يوسف رزق، والفنانة أمانة والي بطلة مسلسل باب الحارة من أنجلينا جولي محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات للفنان السوري رأى فيها البعض بحثًا عن ”الترند“.

وقال ”رزق“ خلال لقاء مصور مع قناة ”كيوميديا“ إنه يحب أنجلينا جولي للغاية، ويريد الزواج منها، طالبًا من الجمهور دعمه وذكرها في تعليقاتهم لعلها ترد على طلبه.



وأضاف الممثل الشاب أنه لا يكترث بفارق العمر بينهما، وأن أهم شيء هو الحب، وهو على يقين بأنه يحبها كثيرًا، مشيرًا إلى أنه يوافق أن يعيش بجانبها حتى وإن كانت ستتبناه.



من جهته، أهان المخرج السوري يوسف رزق نجله الفنان الشاب سليمان رزق بسبب رغبته بالزواج من نجمة هوليوود أنجلينا جولي، واتهمه بالفشل في كل أموره.



وأثار الممثل السوري الشاب سليمان رزق مؤخرا جدلًا واسعا بسبب طلبه الزواج من نجمة هوليوود أنجلينا جولي، مشيرًا إلى أنه أخذ موافقة والدته.



ونشر يوسف رزق صورة تجمع بينه وبين ولده عبر حسابه الشخصي على فيسبوك وعلق عليها قائلا: ”بدك أنجلينا جولي يا روح أمك مو لنشلك الحفوضه ونفطمك.. كلو فاشل فيه من غير مظلة يوسف رزق وعباءته“.

ويبدو أن المخرج السوري لم يقصد توجيه الإهانة إلى نجله وحسب، بل قصد توجيهها إلى طليقته ووالدة نجله الفنانة أمانة والي.



وفي رده على تصريحات والده، ونشر سليمان رزق منشور والده عبر حسابه على إنستغرام وعلق عليه قائلا: ”بيني وبين أبي رجاءا لا حدا يتدخل“.



وتابع الممثل الشاب: ”كلام الأستاذ يوسف رزق عني ما بيقلل من قيمتي ولا من قيمتو كفنان.. بالنهاية هو المخرج يوسف رزق يلي كل العالم كبرت على مسلسلاتو.. اذا حكى عن حدا بترتفع قيمتو“



وختم سليمان رزق منشورة بسخرية قائلا: ”لكن عندي رد.. ما رح شيل الحفوضة إلا لتتبناني انجلينا“.