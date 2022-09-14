ظهور صارخ لا يقارن.. شاهد بنات الفنانة المصرية زبيدة ثروت الأربع يظهرن لأول مرة ويخطفن الأنظار.. ملكات في الجمال!!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورة نادرة تجمع بنات النجمة المصرية الراحلة زبيدة ثروت الأربع. من حفل زفاف شقيقتهن الصغرى قسمت. حيث تغزل الجمهور بجمال السيدات والملامح اللافتة والجذابة التي ورثنها عن والدتهن.

وجمعت الصورة بنات النجمة المصرية وهنّ بالترتيب: الكبرى ريم، تليها رشا. ومها التي كانت تعيش في أميركا مع زوجها ورحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض. والرابعة قسمت أصغر بناتها من زوجها المنتج صبحي فرحات .

والتي لاحظ الجميع الشبه الكبير مع والدتها الراحلة .وجمعت الصورة بنات النجمة المصرية وهنّ بالترتيب: الكبرى ريم، تليها رشا. ومها التي كانت تعيش في أميركا مع زوجها ورحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض. والرابعة قسمت أصغر بناتها من زوجها المنتج صبحي فرحات . والتي لاحظ الجميع الشبه الكبير مع والدتها الراحلة .

ورحلت زبيدة ثروت عن عالمنا عام 2016، عن عمر ناهز الـ 76 عاماً، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، بعد أن اعتزلت الفن خلال السبعينيات. وكان آخر أعمالها وهي مسرحية “عائلة سعيدة جداً”.