المخرج الشهير طارق العريان ينهي تعب السنين أخيراً بزفاف عالمي من نجمة شهيرة.. هوية الزوجة أصابت أصالة نصري بالجنون.! !

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد بزواج المخرج طارق العريان بحفل زفاف عالمي بعد تعب طويل استحمله من بعد انفصاله عن زوجته السابقة الفنانة أصالة نصري.



واضافت المصادر أن أصالة اصابها الذهول بعد ان عرفت أن الزوجة تكون مواطنتها عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، وأن مراسم الزواج حضرها الجميع باستثناء القنوات الاعلامية.

وكانت علاقة الثنائي طارق العريان ونيكول سعفان، محل جدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما، وأنها سبب انفصاله عن زوجته السابقة، الفنانة السّورية أصالة نصري.



وكانت قد أحتفلت عارضة الأزياء السورية، نيكول سعفان، بعيد ميلاد حبيبها المخرج طارق العريان الـ 59، الإثنين، ووثقت أجواء المناسبة السعيدة وشاركتها للجمهور.



وكتبت سعفان باللغة الإنجليزية: ”عيد ميلاد سعيد للشخص الفريد من نوعه، الألطف، الأكثر حقيقة، والرجل الذي يهتم ويراعي، العيش معك هو نعمة“.

واختتمت تعليقها: ”إليك مجموعة مصورة لمغامراتنا سوياً بمناسبة عيد ميلادك“.

ووثقت العارضة السورية التي تصغر العريان بأكثر من 20 سنة، احتفال فريق مسلسل ”معاوية“ في تونس، بالمخرج، وأطلت عبر خاصية الـ ”ستوري“ في ”إنستغرام“ إلى جانبه، أثناء تقطع قالب الكيك، وسط فريق العمل.



وانهالت التعليقات التي هنأت المخرج على الصور التي نشرتها نيكول سعفان، منهم الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، والفنانة المصرية زينة، ومصممة الأزياء الأردنية هيا عوض.