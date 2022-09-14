أفضل ميعاد وعدد المرات.. الدكتورة هبة قطب توضح الطريقة الصحيحة للممارسة الحميمة بين المتزوجين.!! (تفاصيل مثيرة)

أثارت تصريحات الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، الجدل على فيسبوك خلال الأيام الماضية وذلك بعد استضافتها في برنامج واحد من الناس

مع الإعلامي عمرو الليثي وأكدت الدكتورة هبة خلال استضافتها، أن أسباب مشاكل العلاقات الزوجية أكثرها يكون ناتجًا عن النمط الثابت عند ممارسة العلاقة بين المتزوجين، لذلك فإن تغيير ميعاد وعدد ممارسة العلاقة الزوجية له دور كبير في السعادة الزوجية.

وأشارت هبة قطب، إلي أن أفضل وقت للممارسة العلاقة الزوجية في الصباح الباكر عكس الليل، حيث أن الدورة الدموية تكون نشطة بشكل أكبر، أما عن عدد مرات ممارسة العلاقة الزوجية فقد تختلف علي حسب عمر رجل.

ففي عمر الثلاثين، يكون الأفضل ممارسة العلاقة الحميمة مرة واحدة يوميا أو مرتين بالأكثر، أما الرجال في عمر الأربعين فكل يوم ونص مرة بمعني أنه يمكن ممارسة العلاقة الزوجية مرتين كل ثلاث أيام.

وإذا كان الرجل في عمر الخمسين والستينات فيمكنه ممارسة العلاقة الزوجية مرة إلى مرتين في الأسبوع.

أما ممارسة العلاقة الزوجية في السبعينيات، فيمكن أن تكون مرة أو مرتين في الأسبوع وذلك علي أرض الواقع، أما علميا فتقول الدراسات ممارسة العلاقة الزوجية مرة كل عشرة أيام ولكن بدون أن يعاني من الأمراض المزمنة ضغط وسكر ويجب علي الرجل الاهتمام بصحته