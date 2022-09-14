صدمت كل المشاهدين.. هجوم كبير على الطفلة بسنت بعد ظهورها مع ريهام سعيد على قناة الشمس.. ادهشت الجماهير بألفاظ غير لائقة.! !

تصدر اسم الطفلة بسنت، فتاة التيك توك، محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث لاقت هجومًا على نطاق واسع

وكذلك العديد من الانتقادات اللاذعة، من مستخدمي منصات السوشيال ميديا، بعدما ظهرت الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات مع الإعلامية ريهام سعيد في أولى حلقاتها ببرنامج صبايا الشمس، عبر قناة الشمس الفضائية.



وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للطفلة بسنت من فقرات الحلقة، مشيرين إلى أنها تتحدث بشكل غير لائق مع الإعلامية ريهام سعيد، وكثيرة السخرية عليها برغم فارق العمر الكبير بينهما،

ولعل أشهر التعليقات التي جاءت على ذلك المقطع: بسنت مع الطفلة ريهام سعيد.وجاء في المقطع الذي لاقى رواجًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سخرية الطفلة بسنت من لغة الإعلامية ريهام سعيد،

والتي نطقت إحدى الكلمات بالفرنسية، حيث قالت لها: اسكتي انتي والنبي يا اختي انتي طالعة من حتة غريبة أوى الصراحة..احنا مصريين يا حبيبتي أنا بقولك أهو عشان تكوني عارفة.. ماشي يا حبيبتي.



تلك الكلمات التي وصفها البعض بغير المهذبة، وغير اللائقة بالنسبة لطفلة عمرها فقط 8 سنوات، وهاجمها الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا، حتى أصبحت بسنت وريهام سعيد على قناة الشمس هما الأكثر رواجًا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



واتفق الكثير في نشر تعليق موحد قائلين: قلة أدب ناتجة عن قلة تربية، وللأسف العيب مش عليها، العيب على اللي أساءوا تربيتها، وفهموها إن دي خفة دم.



وأضاف آخرون: الغلط على أهلها، خلوها تعيش سن مش سنها.

وعلق آخرون: البنت دي صعبانة عليا جدًا، ضحية أمها على التربية دي، وبكرة يندموا على اللي عملوه فيها.