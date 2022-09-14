تصريحات نارية وصادمة من المطربة بوسي بشأن طلاقها وعدم اهتمامها بوفاة والدها.. لن تصدق ماذا فعلت الفنانة لزوجة زوجها !!

قالت المطربة بوسي، إنها لا تحب الحديث عن حياتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي،.

موضحةً: "أنا مبحبش أرد على الشائعات ومش هرد على حاجة، أنا بتكلم عن شغلي بس، واتفقت معه على أن يرد طليقته لأني عارفة قيمة الضنا، وأولاده صحاب ابني، ولما اتجوزنا كان منفصل عن مراته من فترة وعمري ما هتجوز راجلوعلى ذمته واحدة تانية".

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور: "الناس بتشتمني وبتغلط فيّ من غير ما تعرف عني حاجة أو تتحرى عني، ولا أفهم سر إنشغال السوشيال ميديا بحياتي الشخصية".

وتابعت: "اللي بيقول باباها ميت غضبان عليها، إيش عرفك؟! انت كنت من بقية أهلي، ليه بتدعوا الكلام؟! المشكلة إن الكلام من زمايلي اللي واكلين عليّ عيش وملح، الكلام ده طلع من زميل ومش هقول اسمه زعلان مني عشان معزمتهوش على الفرح".

وأختتمت: "الناس ايه اللي عرفها إن في مشاكل، انا متطلقتش وحياتنا مستمرة ومسحتش صورنا مع بعض، ومنزلتش غير صورنا في الفرح، والله العظيم ما مسحت صورنا، أمسحها ليه؟! حياتنا تخصنا مش تخص حد تاني، وبالنسبة لأبي، فقد تصالحت معه قبل وفاته ولم أعلم بوفاته إلا بعد الدفن بيومين".