صور محزنة للغاية للفنان أحمد زكي قبل رحيله.. لن تصدقوا كيف تغيرت ملامحة والمفاجأة بالفنانة التي ظلت بجانبه حتى توفى !!صور محزنة للغاية للفنان أحمد زكي قبل رحيله.. لن تصدقوا كيف تغيرت ملامحة والمفاجأة بالفنانة التي ظلت بجانبه حتى توفى !!

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر عددًا من الصور للراحل أحمد زكي، أثناء فترة مرضه وقبل رحيله، خلال تواجده في غرفته في مستشفى "دار الفؤاد"، وظهرت إلى جانبه الفنانة رغدة، والتي كانت دائمًا بجانبه أثناء تلقيه العلاج اللازم.

وكانت النجمة السورية من أكثر الفنانين الذين رافقوا الراحل أحمد زكي طيلة مدة علاجه، وجميع من في الوسط الفني كانوا على دراية بهذا الأمر.

والجدير بالذكر أن الفنان أحمد زكي كان يعانى قبل وفاته من مرض سرطان الرئة، حيث اشتهر بشراهة التدخين، وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية، حتى توفي يوم 27 مارس 2005.

وكانت رغدة قد قررت بعد وفاة أحمد زكي إصدار كتاب يحمل عنوان 2229 وهو رقم الغرفة التي رقد على سريرها رفيق رحلتها الفنية، وأوضحت من خلال حديث صحفي لها، أنها دونت يومياتها معه لمدة عام وشهرين.