الفنانة إلهام شاهين تصدم الجميع بصورها وشعرها زيرو !! ومالحقيقة في صورتها بهذه الحالة أبكت الجميع عليها ! والجمهور: ماذا جرى لها.! !

صدمت الفنانة القديرة إلهام شاهين جمهورها بعد تداول صورة لها وهي حليقة الرأس تماماً

وأثارت الصورة التي تم تداولها على السوشيال ميديا بكثافة قلق الجمهور الذي بدأ بالتساؤل

حول ما أصابها.وقمنا بالتدقيق في الصورة وتاريخها فتبين أنها صورة انتشرت لها سابقاً بحكم تجسيدها دور امرأة مصابة بالسرطان.



وبعدما سارعت المواقع الالكترونية الى توجيه التحيات إليها على جرأتها، علمنا انها لم تحلق شعرها كاملاً، لكن الماكياج هو ما ساهم في ظهورها بهذا الشكل.



والجزء الذي تظهر فيه حليقة الرأس في الفيلم صغير للغاية، خاصة أن الشخصية التي تقدمها تشعر بالحرج من ظهورها كذلك، وهو ما يجعلها تغطي رأسها.