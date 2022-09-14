اتهمها الجمهور بالشذوذ.. شاهد الفنانة غادة عبد الرزاق في أجرأ إطلالة مع ابنتها.. ما فعلوه صدم الجميع !!

أعادت حسابات فنية على مواقع التواصل الإجتماعي نشر مقطع فيديو للفنانة غادة عبد الرازق وهي برفقة ابنتها، وتداعبها بحركات مثيرة، أثارت غضب الجمهور ، وأنهالت التعليقات التي تنتقد هذا الظهور الغريب – على حد وصفهم.

وظهرت غادة عبد الرزاق بالفيديو المتداول وهي تقبل ابنتها بالخد والشفائف، وهو ما أثار حفيظة المتابعين الذين أتهموها بالشذوذ، بينما دافع البعض منهم عن غادة عبد الرزاق واعتبر أن ما قامت به مع ابنتها شيء طبيعي، مشيدين في ذات الوقت بجمالها وأنها تبدوا أصغر من ابنتها بالسن.

أحدث إطلالة للنجمة غادة عبد الرزاق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. ظهرت فيها مرتدية جامبسوت أوف شولدر باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة على أكتافها، مع ميك أب جرئ.

وعلقت غادة عبد الرازق على الصور، كاتبة: “من الأفضل أن تكون آمنا علي أن تتأسف”.

النجمة غادة عبد الرزاق في حكاية تحت الحزام

انضمت النجمة غادة عبد الرازق، والفنانة بسنت حاتم لحكاية جديدة تحمل اسم تحت الحزام وذلك ضمن قصص مسلسل حدث بالفعل.

حكاية تحت الحزام من إخراج هشام الرشيدى، وجار ترشيح بقية الأبطال والمسلسل إنتاج مصري إماراتي شركة بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان واكتيف ميديا برودكشن.

وكان قد انتهي صناع مسلسل «حدث بالفعل» تصوير مشاهد القصة الأولى من العمل الذي يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

المسلسل إنتاج مصري إماراتي، وينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها .

وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وتضم هذه القصة مجموعة من النجوم منهم؛ ماجد المصري وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبدالله محمود.