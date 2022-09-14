صورة جن كل من شاهدها.. شبيهة السندريلا سعاد حسني تخطف الأنظار بجمالها الخرافي.. فولة واتقسمت نصين.! !

عادت الفنانة الراحلة سعاد حسني للتداول بعد أن أثار فيديو لشابه تشبهها جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد نشرها فيديو على تطبيق تيك توك.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو نظرا للشبه الكبير بين الفتاه والفنانة الراحلة سعاد حسني خاصة بعد تقليد الفتاة لسعاد حسني في شكل الشعر والمكياچ وأداءها علي اغنية “يا بحر الهوى” من فيلم

“صغيرة على الحب.يذكر أن الفنانة سعاد حسنى قد رحلت عن عالمنا في عام 2001، اثر سقوطها من شرفة منزلها،

حيث كانت سيندريلا الشاشة العربية؛ متعددة المواهب تشتهر بالتمثيل والغناء وفن الاستعراض في العديد من أعمالها، وتعد واحدة من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي.



ولدت سعاد حسني في القاهرة واكتشفها الشاعر عبد الرحمن الخميسي الذي أشركها في مسرحيته هاملت لشكسبير انضمت لدور البطولة في فيلم حسن ونعيمة وتوالت بعدها في تقديم الكثير من الأفلام خلال فترة عقدي الستينيات والسبعينيات.