اجرأ مشهد في تاريخ السينما المصرية.. قاومته في البداية لكنها استسلمت لغرائزها.. إلهام شاهين تخون زوجها مع كريم عبد العزيز وصراخها صدم المخرج والمصورين.!! (تفاصيل مثيرة)

يعتبر فيلم جنون الحياة الذي تم انتاجه عام 2000، من أكثر الأفلام المصرية جرأة، حيث على الكثير من المشاهد الجريئة والخادشة للحياء، خصوصاً مشهد الخيانة الزوجية

الذي جمع الفنانة إلهام شاهين والفنان كريم عبد العزيز، حيث وصفه بعض النقاد بأنه من أوقح المشاهد في السينما المصرية.



وجسدت إلهام شاهين في فيلم "جنون الحياة" دور سناء، زوجة وسيم الذي قام بدوره الممثل "محمود قابيل"، بينما لعب كريم عبد العزيز دور السائق "مجدي".

وظهرت إلهام شاهين في أكثر من مشهد وهي شبه بدون ملابس وبأوضاع جريئة مع سائقها الخاص "مجدي" الذي قررت أن تقيم علاقة حميمة معه وتنتقم من زوجها بعد ان اكتشفت أنه يخونها عشيقته صافي.



وفي أحد المشاهد المثيرة للجدل، ظهرت إلهام شاهين وهي في صالة منزلها، حيث دخل عليها كريم عبد العزيز،

وهجم عليها بطريقة خادشة وجريئة، فحاولت أن تقاومه في بداية الأمر لكنها استلمت له في النهاية واندمجت معة وارتفعت آهاتها وكأنها يعاشرها معاشرة حقيقية وهو ما جعل الكثير من المهتمين يتسألون

عن موقف المخرج والمصورين من تلك الآهات التي لاشك أنها تحرك مشاعر كل من يسمعها، فما بالك بمن كانوا معهم في نفس الغرفة!؟.