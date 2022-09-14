لن تصدق.. هذه الفنانة الشهيرة رفضت ممارسة الحميمة مع مسؤول كبير .. وتعرضت للتحرش من المخرجين ودفعت ثمن شرفها بالسجن..لن تتوقع من تكون.!!

على الرغم من أنها فنانة سورية الأصل إلا أنها استطاعت أن تتصدر بأخبارها المواقع الإخبارية بجميع الدول العربية وخاصة مصر، لما دار حولها من شائعات وما ارتبط بها من حوادث غير أخلاقية

تعرضت لها وكانت جزء منها، فهي فنانة ذات صيت فني عالي ولكنها ذات اسم يدور حوله التساؤلات... الفنانة صباح السالم.بدأت حياتها مع كبار النجوم والمخرجين فحصلت على الشهرة والمال والأضواء وخسرت سنين عمرها،

الفنانة صباح السالم التي ولدت عام 1959 في مدينة حمص، ونشأت على حب القراءة لطه حسين والمنفلوطي وكبار الأدباء بالعالم العربي.

فتقول عن هذه الفترة في أحد اللقاءات الصحفية " هناك لم تترك (صباح الصالح - اسمها الحقيقي) داراً من دور السينما إلا وتردّدت عليها: "كنتُ ما أزال طالبة في المرحلة الإعدادية حين كان عمي يصطحبني معه إلى صالات حمص والشرق والأوبرا،

وأذكر أن كل دار من دور العرض تلك كانت تختص بتقديم نوع من الأفلام، فهذه للأفلام الهندية، وهذه للمصرية وتلك للأجنبية"



تتابع: "كلما كنتُ أشاهد فيلماً مقتبساً من الأدب، أتمكن من قراءته وتحليله بعين مختلفة عن بنات جيلي. فقراءتي روايات من مثل "ذهب مع الريح" و"مرتفعات وذرينغ" و"البؤساء" و"أحدب نوتردام" جعلتني أكثر التقاطاً لما وراء الصور التي كنت أشاهدها في صالات السينما".

"بعد التخرج تلقت دعوة من أحد المخرجين لعمل تجربة تمثيلية، والمخرج ألتقط لها صور من أكثر من زوايا لم تروق لها حتى وقام وأن تحرش بها، فصفعته علي وجهه وخرجت من المكان لفترة، وبدأت تنفر من السينما بشكل عام.



وأكّدت صباح السالم، أنّها تعرضت للتحرش من قبل أمين الفرقة عندما كانت طالبة بكلية الصيدلة، وهو أحد المتنفذين وكان السبب من فصلها من الحزب

تعبر عن استياءها من هذه الموقف " كانت تجربة قاسية، جعلتني أبتعد عن السينما التي أحببتها في أفلام الأجانب وبغضتها في بلادي، لقد شعرتُ أن بعضاً من مخرجينا مزيّفون، ويسعون إلى جسد المرأة باسم الفن، ما جعلني أختنق من دون أن أخبر أحداً بما حدث لي في ذلك القبو السينمائي الوطني".



جاءت لها فرصة في العمل بالتليفزيون السوري بعد أن ظلت بعيدة فترة عن الدخول في اختبارات وغيره بالسينما، لتشارك في مسلسل "تجارب عائلية"- 1981، مع شيخ المخرجين السوريين علاء الدين كوكش،

والذي أسند إليها دور الفتاة المتمردة، إلى جانب نجاح حفيظ وملك سكر ونذير سرحان وتيسير السعدي وسامية الجزائري. ، لتصعد به إلي النجومية وعملت مع المخرجين الكبار في سوريا.كما أنها عملت أدوار مركبة وجريئة دون التخلي عن تقاليدها الشرقية

، فعملت فيلم "نجوم النهار" وتمتلك أدوار فنانة موهبة وتحمل قدر كبير من الثقافة، فسطع نجم الفتاة ذات العينين الخضراوين والشعر الكستنائي وبحة الصوت الخاصة،

ما جعلها تصعد إلى مصاف نجوم الصف الأول في ثمانينيات القرن الفائت.قامت بفتح ملفات عن الفساد في جريدة الثورة السورية السورية حيها، اصطدمت مع شخصيات نافذة في الشركة، مما دفع أحد المديرين إلى وضع الهيروين لها في القهوة عبر عملاء له، و ساءت حالتها تدريجيا

، وبعد رفضها لأي شيء يمس كرامتها وشرفها اتهمت بالإتجار و حيازة المخدرات وتم سجنها لخمسة عشر عاماً امتدت على ثلاث فترات،حكم عليّها بالإعدام،

والذي تم تخفيفه بعد ذلك بمرسوم رئاسي، لتصبح عقوبة السجن مدة خمسة عشر عاماً، وتخفيفها بعد ذلك بالسجن مدة ثماني سنوات" وقام بمساعدتها الفنان محسن غازي، في الدوائر الرسمية والنيابة العامة والقضاء لاستخلاص أمر بإخلاء سبيلها مقابل كفالة.

وتكفّل رجل الأعمال ماهر العطار صاحب شركة العطار للإنتاج الفني بالنفقات المادية، لتخرج في مايو 2020 لتقيم عند أقرباء لها في مدينة حمص، فيما تتابع سفرها إلى العاصمة لاستصدار حكم بالبراءة بعد قرار بالطعن تقدمت به النيابة العامة في دمشق ضدها.