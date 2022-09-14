زوجة رشدي أباظة الأمريكية حبست عبدالحليم في الحمام.. ما حصل للعندليب جعله يتصبب عرقاً من الخجل!

المواقف الكوميدية والمحرجة فى بعض الوقت كثيرًا ما تحدث بين النجوم وعائلتهم وأصدقائهم خاصة فى شهر رمضان المبارك وينتج بعد ذلك عنها ذكريات مضحكة وجميلة مثلما حدث مع الفنان رشدى أباظة والعندليب عبد الحليم حافظ.

روي المخرج طاهر أباظة بالقناة الفضائية المصرية والباحث فى التاريخ المصرى لـ "بوابة الوفد"، فى أحدى أيام شهر رمضان الكريم دعى الفنان رشدي أباظة العندليب عبدالحليم حافظ على الإفطار فى منزله ولم يخبر زوجته الأمريكية "باربرا" والدة ابنته قسمت.

أنشغل رشدى أباظة يوم العزومة بالمواعيد خارج البيت وداخلها وقبل أذان المغرب بساعات قليلة تذكر ما فعله، بأنه لم يخبر زوجته أن هناك ضيف على الأفطار لذلك لايوجد طعام كافى ،فخرج سريعًا لشراء الطعام والحلويات .

وأضاف طاهر أباظة: قبل أن يخرج رشدى أباظة كان من المفترض أن يأتى الحلاق الخاص به إلى المنزل ، فأخبر زوجته عنده وصوله تدخله إلى الحمام وتضع كرسي له و تخبره أنه لا يتأخر، وبعد نزوله بدقائق أتى عبد الحليم إلى المنزل .

فتحت " باربرا" زوجة رشدى أباظة الباب لأنها لم تعرف عبد الحليم فظننت أنه الحلاق وأدخلته إلى الحمام وأغلقت الباب، عندما عاد زوجها إلى المنزل أخبرها أنه دعى ضيفًا على الإفطار.