تفعله كل ليلة وكل صباح.. هذا هو سر حفاظ الفنانة هدى رمزي على جمالها ونضارة بشرتها رغم تقدم العمر..اليكم الطريقة السحرية

قالت الفنانة هدى رمزي إنه لم يعرض عليها أي أعمال لأنها كانت مبتعدة تماماً، وأغلقت الباب أمام عودتها، ولكنها ترى أنه لا يوجد اعتزال لأن الدوافع الفنية مازالت بداخلها.

وأضافت أنها تشعر أحياناً بالحنين إلى التمثيل، وأشارت إلى أنها شعرت بالحنين إلى التمثيل حينما عادت سهير رمزي إلى التمثيل مؤخراً، وقالت إنها لا ترغب بالعودة خوفاً على صورتها لدى الجمهور ولا تريد أن تشوه هذه الصورة إلا في حالة وجود عمل يليق بها.

وتحدثت هدى رمزي عن سر حفاظها على جمالها، وقالت إنها تلتزم بنظام غذائي وحياتي معين، ومنه التزامها بالنوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً طوال حياتهازوترى أن ذلك يحافظ على أشياء كثيرة.

وتحرص على تناول الأطعمة المفيدة مثل الخضروات والفاكهة، ولكن نظامها تأثر في العامين الأخيرين بسبب فترة الحجر الصحي، ولكنها تحاول هذه الأيام العودة إلى نظامها الغذائي والحياتي السابق.