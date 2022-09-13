بالرغم من جمالها الرباني الجذاب.. أهان الدنجوان رشدي أباظة هذه الفنانة الشهيرة والسبب شكلها: ما تشوفي نفسك إنتي مش ست.! !

تحدثت الفنانة نجوى فؤاد، عن حياة الفنان الراحل رشدي أباظة وعن ذكرياتها معه والأعمال التي شاركته بها.



وقالت نجوى: كان من الأشخاص الذين أستمتع بالعمل معهم، وعملت معه كثيرًا وقدمنا عدة أفلام معًا، كان يرى أني فنانة جيدة وراقصة متميزة وكانت له نظرة قوية وتعامل راقي، وكان جنتل مان عن حق.وتابعت:

رشدي انفصل عن تحية كاريوكا وكان يحبها حينها، وقرر وقتها الارتباط بـ سامية جمال، ربما نكاية في تحية، كنت في هذا التوقيت في بداياتي وسني صغير، وكنا نتحدث معًا ذات يوم عن ارتباطاته وأفضل راقصة من وجهة نظرة، وسألته عن رأيه في كراقصة وفنانة.



وأضافت: رده كان صادمًا وقصف جبهتي وأضحكني كثيرًا، حيث قال لي: إنتي أسلك بيكي سناني، إنتي مش ست، وكنت أفهم رده لأني كنت صغيرة ولم يقصد إني كنت نحيفة ولكنه قصد أني كنت صغيرة سنًا.



ورحل عن عالمنا الفنان رشدي أباظة في 27 يوليو 1980.