لن تصدق ماحدث مع نانسي عجرم في الفندق.. كشفت عما تعرضت له من هذا المعجب ومدير اعمالها يتدخل بسرعة.!! (تفاصيل صادمة)

كشفت الفنانة نانسي عجرم تفاصيل أغرب موقف تعرضت له من قبل معجبيها وقالت نانسي عجرم، خلال لقائها مع منصة أنغامي، إن الموقف حدث في مصر أثناء تواجدها لإحياء حفل غنائي.

وأوضحت أن أحد الأشخاص تحدث مع جيجي لامارا مدير أعمالها، الذي اعتقد أن المصري معجب بها، ولكن اتضح أنه كان يريد أن يتزوجها.

وأضافت الفنانة اللبنانية أن هذا الشخص انتظرها في الفندق بالزهور وخاتم الزواج وطلب يدها من جيجي لامارا.

كانت نانسي عجرم قد تألقت في حفلها الذي أحيته في قبرص، حيث أطلت في فستان من اللون الأزرق السماوي المزين بالباييت اللامعة.

وبدت الفنانة اللبنانية، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، بالفستان طويل ذات أكمام طويلة بفتحة عند منطقة الصدر، مع شق على طول الساق أظهر بطانة شورت قصير من اللون نفسه والقماشة نفسها.

نانسي أمتعت محبيها في حفل قبرص بباقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من الحضور