لن تصدق.. بعد ضجة إفلاسه وضياع ثروته بالكامل.. تعرف على ثروة القيصر كاظم الساهر الخيالية التي فاقت كل التوقعات.. رقم صادم لن يخطر على بالك.!!

تصدرت شائعات إفلاس الفنان العراقي، كاظم الساهر، مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره من صالة أحد المطارات، وهو يفترش الأرض وبجواره حقيبة سفر خاصة به.



وعقب تداول الصورة التي نشرها كاظم الساهر بنفسه انتشرت شائعات كاذبة تزعم إفلاسه وضياع ثروته بالكامل



وتقدر ثروة الفنان كاظم الساهر بـ22.8 مليون دولار، وفقاً لتقري نشرته مجلة "أريبيان بزنس" عن ثروات المغنين العرب.



من جانب آخر، تحدث النجم العراقي الكبير كاظم الساهر عن فترة البدايات، وقسوتها، موضحا أنه عمل في العديد من المهن منذ طفولته، مثل "حمل التراب"، والعمل في معمل نسيج وهو في عمر 11 عاما.



أضاف كاظم خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، مساء الجمعة، أنه كان ضعيفًا ونحيلا ولم يتحمل العمل في حمل التراب، قائلا: "أصعب شغلانة إني أشيل تراب، ما قدرت، أنا ضعيف، كنت امشي والشارع مش عِدل، فما كنت أستطيع حمله".



أوضح القيصر أنه يعتمد على نفسه منذ طفولته، وامتهن العديد من المهن، وعانى في كثير من الفترات، لذلك لا يحب الابتعاد عن الناس أو نسيان بداياته الصعبة والظروف التي مر بها، قائلا:

"الناس طيبين، وكثيرا لا أحب وجود حراس بيني وبينهم، دايما أعيش نفسي بهذا الشكل لأن أعرف إنه أنا ما زلت ابن الحرية اللي ربتني الجيران، في المناطق الشعبية كان الجار يساهم في التربية مثل الأب".