الإعلامية دعاء فاروق تخرج عن صمتها وتطلب الاستغاثة أمام الجمهور من أجل زوجها لهذا السبب.. ولن تصدق ما فعلته الحكومة بعدها.! !

كشفت الإعلامية دعاء فاروق، عن تعرض زوجها ، لحالة حرجة جدا، وطلبت من جمهورها الدعاء له بعد تعرضه لوعكة بسبب مرض السرطان.



وكتبت دعاء فاروق، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "طيب مضطرة لأول مرة استغيث جوزى بينزف نزيف شديد وأنا في طواريء مستشفى زايد التخصصي حد يلحقني".



وبعد نشرها البوست بدقائق، كتبت دعاء فاروق مرة أخري، قائلة :"شكرا للجميع تم الاتصال بنا من مكتب رئاسة الوزراء شكرا لكل الناس الطيبة اللي جت وعاوزة تتبرع بالدم جزاكم الله خيرا بس مفيش احتياج للدم حاليا شكرا للجميع و لمشاعركم الطيبة دخلنا المستشفى و يتم عمل اللازم وبعتذر عن منع الزيارة شكرا للجميع".



وعلى جانب منفصل، علقت مؤخرا الإعلامية دعاء فاروق على تصريحات الفنان محمد عطية المثيرة للجدل حول المساكنة بدون زواج في أحدث لقاءاته.