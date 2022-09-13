صورة افزعت كل من شاهدها.. تحولت إلى عجوز والتجاعيد تملئ وجهها.. ظهور صادم وغير متوقع للفنانة نادية الجندي بعد أن تقدمت في السن.! !

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صورة صادمة لنادية الجندي التجاعيد تغزو وجهها حيث وظهرت مختلفة، بعد أن كبرت وتقدمت في السن.



وكانت الصورة من حور الفنانة نادية الجندي لجنازة المنتجة نهاد رمزي زوجة المنتج والموزع محمد حسن رمزي.وكان ظهور نادية خلال الجنازة بدون مكياج،

هذا الظهور لفت انتباه الكثير بأن علامات التقدم في العمر أصبحت ظاهرة بشكل واضح، مما جعل البعض يذهب بأن حتى عمليات الشد لن تفلح معها.



وبمقارنة هذه الصورة مع اخر صور نشرت للفنانة يتضح بأن الفنانة قد خضعت لعمليات شد وتجميل استعادت لبشرتها شبابها وتوهجها حيث أن الجميع يسألها في الاونة الأخيرة عن سر شبابها المتجدد، كما رجح أخرون بأنها تستخد الفلتر لأخفاء العلامات.