بعد رفضه الحصول على هدية من شركة خمور.. الفرعون المصري محمد صلاح يتلقى هدية ثمينة من رجل خليجي ستكفيه مدى الحياة..! (اليكم التفاصيل)

تلقى الفرعون محمد صلاح هدية مفاجآة من الإعلامي السعودي دخيل الأحمدي، وذلك بعد مباراة منتخبي مصر والسعودية في كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018" والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان محمد صلاح صاحب هدف مصر والذي تألق بشدة في اللقاء، مما أهله للفوز بجائزة أفضل لاعب، لكنه فاجأ الجميع برفضه الاحتفال بالفوز نظراً لأنه أحرزه في شباك فريق عربي شقيق، كما رفض تسلم الجائزة من الشركة الراعية لأنها تنتج مشروبات كحولية.

وأعلن دخيل الأحمدي عن هديته لمحمد صلاح من خلال تغريدة له على "تويتر" كتب فيها: "أتشرف بتقديم هدية بسيطة عبارة عن 10 نخلات من تمرة عجوة المدينة للنجم العالمي محمد صلاح وستصل بإذن الله ثمارها مدى الحياة إلى مقر اقامته نظير مواقف أبو مكة المشرفة بإيصال رسالة عفوية للعالم أجمع عن سماحة ديننا وامتناعه عن استلام الجائزة المقدمة من شركة الخمور".

يذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يحصل فيها محمد صلاح على جائزة من مواطن سعودي، حيث قرر مسؤول سعودي إهداء صلاح قطعة أرض في مكة، عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.