خطفت الانظار وسحرتها.. هذه الممثلة الشهيرة تم اختيارها لتجسيد شخصية الملكة المصرية كليوباترا في فيلم أمريكي.. لن تصدقوا من؟! ليست ياسمين صبري ولا منى زكي.! !

توقع الجمهور العربي أن يتم اختيار فنانة عربية لتقديم هذا الفيلم الذي يحكي قصة الملكة المصرية كليو باترا، حيث كان التوقع على منى زكي أو ياسمين صبري، ولكن كان ما حدث كان عكس ذلك.

وقد وقع الاختيار على الفنانة العالمية أنجلينا جولي لقائمة الفنانات المرشحات للقيام بدور الملكة المصرية كليوباترا، ضمن الفيلم الذي بدأ المخرج دينيس فيلنوف التحضير له.

وبعد أن تم اختيار ليدي غاغا، جاء الاختيار لـ أنجليا جولي لتنضم إليها، وستجسد المرشحة أداء دور كليوباترا ليكون بذلك الفيلم ضمن قائمة الأفلام الذي يحكي قصة حياتها بعد أول فيلم صدر في عام 1934.



وقال المخرج دينيس فيلنوف في تصريحات صحفية له أن الفيلم من المقرر أن يدور حول قصة حياة كليوباترا، لكنه ما زال في مرحلة الأعدادت الأولية له والاستقرار على المرشحين للعمل فيه.

وعبر المخرج العالمي عن أمنيته تقديم عمل مختلف عن الأعمال التي ظهرت فيها شخصية كليوباترا، قائلاً إنه يتمنى أن يقدم فيلم لا مثيل له ومختلف، معلقا: " لدينا بعض الأفكار الجيدة ومتحمس لها حقًا".



ويعكف خالياً المخرج دينيس فيلنوف علي الإنتهاء من تصوير جميع مشاهد فيلم Dune 2، ويتواجد أبطال فيلم Dune 2 في بودابست لتصوير عدد من مشاهد الجزء الثاني للفيلم الذي سيتم تصويره في عدد من بلدان العالم.