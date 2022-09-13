صدمة تزلزل الوسط الفني.. ماحقيقة زواج زينة يشعل الوسط الفني ويصدم طليقها أحمد عز.. المفاجأة في عريسها النجم الشهير.! !

تداول عاملون بالوسط الفني، وبعض رواد مواقع التواصل أخبارا تفيد بزواج الفنانة زينة سراً من فنان شهير.



وانتشرت شائعة زواج زينة من الفنان تامر عبد المنعم بشكل كبير، وهو الخبر الذي نفته مصادر مقربة من الفنانة الشهيرة.

وأكدت أن تلك الأقاويل مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة حيث أن الفنان تامر عبد المنعم كان خطيب الفنانة زينة قبل زواجها من أحمد عز.



وفي وقت سابق، كشفت الفنانة زينة، لأول مرة، أسرار خطوبتها من الفنان تامر عبدالمنعم، وذلك قبل علاقتها بالنجم أحمد عز، والد طفليها.



وقالت زينة، خلال ندوة عقدها "قصر السينما" الذي يترأسه الفنان تامر عبدالمنعم، ضمن برنامج "نجم وندوة"، إنها شاركت في فيلم "أرض الخوف" عندما كان عمرها 18 عاما أو أقل، وذلك بدون علم أسرتها، وعندما تم عرض الفيلم بعد 3 سنوات، حدثت لها مشكلة مع عائلتها.



وأضافت: "عرض عليَّ فيلم آخر وقتها، وكنت أريد المشاركة فيه من ورا أهلي أيضًا، ولكن تامر عبد المنعم كان خطيبي وقتها، ورفض وكلم والدتي وعرفها ولم تتم مشاركتي في الفيلم".

وعلق تامر عبد المنعم على تصريحات زينة بالقول: "أنا اللي خليت زينة تعتذر عن الفيلم وقتها، وأخذتها إلى مكتب المخرجة إيناس الدغيدي وخيرتها بيني وبين الفيلم، فاختارتني أنا ورفضت الفيلم".



وتابع مخاطبا زينة: "أكيد ندمانة على قرار رفض الفيلم دلوقتي"، لترد زينة: "لا بالعكس تماما لم أندم على هذا الدور أبدا". والفيلم الذي رفضته زينة هو "مذكرات مراهقة" للمخرجة إيناس الدغيدي.



وأشارت الفنانة زينة إلى أن علاقتها بالفنان أحمد عز انتهت من وقت خلعه ولا تحب الحديث في هذا الأمر خاصة أن الجمهور لا يحب الحديث في هذا الأمر.



كما تحدثت زينة عن نجليها، زين الدين وعز الدين، قائلة إنها لا تفضل عملهما بالفن، وتريد أن يصبحا لاعبي كرة قدم لأن الرياضة ستكون مفيدة أكثر.