محمد زيدان كشف ماذا طلبت مي عز الدين منه ففسخ الخطوبة فوراً.. اللاعب كشف بكل جرأة ماذا حدث بعد أربعة أشهر فقط..

حل لاعب كرة القدم السابق محمد زيدان، في وقت سابق ضيفاً في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع الإعلامية إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس".

وخلال اللقاء نفى محمد زيدان أن يكون سبب ارتباطه بالفنانة مي عز الدين، خلال فترة انفصاله عن زوجته الدنماركية، هو محاولة نسيان زوجته، موضحاً أن علاقته بمي تطورت لخطوبة لم تستمر لأكثر من أربعة أشهر.

وقال زيدان إن الانفصال كان لأسباب عدة، منها اختلاف الآراء، وظروف عمل مي عز الدين، حيث طلبت الاستمرار في عملها، وهو مارفضته تمام، لإقامتي في ألمانيا، لكن الانفصال تم بطريقة لائقة جداً، ولا تزال إلى الآن تربطه بمي عز الدين صداقة قوية للغاية.

وختم اللاعب حديثه مؤكدا أن زوجته ستتفهم الوضع بالتأكيد إذا حدث واحتاجت مي عز الدين مساعدته في ظروف صعبة، وأنه لن يتخلى عنها في مثل تلك الظروف. وكان محمد زيدان أعلن خطبته على الفنانة مي عز الدين منذ سنوات عدة، إلا أن الخطبة تم فسخها بعد أربعة أشهر فقط من الخطوبة.