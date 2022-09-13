إيه أكثر حاجة وحشة في مصطفى فهمي ؟!! لن تصدّق ما كشفته رنيا فريد شوقي بعد الطلاق ..خفايا صادمة تكشف اليوم

واصل روّاد مواقع التواصل تداول جزء من لقاء تلفزيوني سابق للفنانة رانيا فريد شوقي كشفت خلاله أسرار شخصية من الفنان مصطفى فهمي بعد أزمة الطلاق.

وفي اللقاء سأل المحاور الفنانة رانيا فريد شوقي عن طليقها مصطفى فهمي وعن أسوء ما وجدته في سلوك مصطفى فهمي ،

وفي إجابة سريعة وجريئة قالت الفنانة "إن أكثر حاجة وحشة فيه انه حبني"هذا وكانت قد وتزوجت رانيا فريد شوقي من مصطفي فهمي، بعد أن جمعتهما صداقة وطيدة.

وتداولت الصحف حينها وجود علاقة بينهما لكنهما لم يعلقا على الأمر حتى التأكد من مشاعرهما وتكليل قصة الحب بالزواج.

وأعلن الثنائي زواجهما عام 2007، في أحد المطاعم المطلة على النيل في القاهرة، والذي يمتلكه الفنان حسين فهمي، وأشرف حينها على تحضيرات حفل الزفاف بنفسه.