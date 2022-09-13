بعد ضجة تشوه وجه ميرفت أمين.. الهام شاهين تظهر من روسيا بدون مكياج وتصدم الجميع.. لن تصدقوا كيف غير الوقت ملامحها جميلة الشاشة.! !

تصدرت الفنانة ميرفت أمين التريند خلال الايام السابقة، بعد انتشار صورة لها بدون مكياج من عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق، مشيرين بكلمات جارحة إلى أن وجهها تشوه بعد ان تقدم بها السن.



وبعد أن شاركت الفنانة الهام شاهين متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة صور أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية،

انصدم الجمهور من تغير ملامحها، بعد ان تقدم بها العمر.وفي أحداث ظهور لها فى روسيا ظهرت شاهين من وسط الطبيعة الخضراء فى مدينة روسيا، وهي مرتدية جاكت جلد، وبنطلون أسود،

وشعر منكوش.يذكر أن، آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين هو مسلسل بطلوع روح ،الذى عرض فى السباق الرمضاني 2022.