قبل وبعد.. لن تصدق كانت أجمل ممثلة في تاريخ الفن المصري وهكذا أختلفت ملامحها بعد أن وصلت لـ 90 سنة.. شاهد كيف كانت.! !

الفنانة المصرية سلوى محمود التي اشتهرت بجمالها الاخاذ، برعت في تقديم أدوار المرأة الخائنة والمتسلطة، ولم تصل لأدوار البطولة ولكنها أثبت حضورًا كبيرًا من خلال مشوارها الفني الطويل.

ولدت في السادس و العشرين من يونيو 26 عام 1929 في العاصمة المصرية،القاهرة، أما عن ديانتها فتعتنق الإسلام، كما وأن سنوات نشاطها كانت منذ 1956 حتى عام 1998.

ولكون الفنانة المصرية ابنة الطبيب محمود شحاتة، فقد رغبت أسرتها في أن تصبح طبيبة، ولكنها صممت على أن تختصر الطريق و تحقق رغبتها بالتمثيل و كان لها ما أرادت.



من أشهر أفلامها: اللص والكلاب، عاشت للحب، شياطين الجو، أرضنا الخضراء، لواحظ، الفتوة، المجد، الجريمة والعقاب، رحمة من السماء، امرأة في الطريق، قلب يحترق، أبو أحمد، سر طاقية الأخفاء، نهر الحب، أرحم حبي، لقمة العيش،

مال ونساء، زوجة من الشارع، دماء على النيل، شفيقة القبطية، الباطنية، سكون العاصفة، الرجل المجهول، من عظماء الإسلام، إني راحلة، النداهة، البؤساء، سأعود بلا دموع، علاقة خطرة، أشياء ضد القانون، عضة كلب، مرزوقة، المنتقمون، لا تسألني من أنا، الضائعة، من خاف سلم وغيرهم.



