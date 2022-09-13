رفضت حب الملك فاروق وصفعت الدنجوان رشدي أباظة مرتين وما حصل للنجمة الشهيرة أحزن قلوب الملايين.

تعتبر كاميليا، واحدة من أبرز نجوم جيلها، على الرغم من صغر سنها إلا إنها تركت خلفها أرثًا فنيًا سيظل خالدًا في أذهان محبيها، واشتهرت وتهافت عليها المنتجين والمخرجين، وتلقت الكثير والكثير من عروض الزواج من أشهر الفنانين منهم المخرج أحمد سالم وأنور وجدى.

وشاركت كاميليا في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في مصر والعالم العربي، منها فيلم قمر14، بطولة الفنان محمود ذو الفقار، وشارع البهلوان، بطولة الفنان كمال الشناوي، وفيلم الكل يغني، الذي عُرض عام 1947، وغيرها.

وعلى الرغم من كثرة عروض الزواج إلا إنها أحبت الفنان رشدي أباظة، وجمعتهما قصة حب ترجع بدايتها، أثناء الأسبوع الأول من تصوير فيلم امرأة على نار، وكان يريد كلاهما أن تنتهي هذه القصة بالزواج، على الرغم من علمه أن الملك فاروق معجبًا بها، ولكنه لا يبالي.

وكان الملك فاروق، لا يسمح لأحد بالتقرب منها، وأرسل إلى رشدي فاروق خطاب قال فيه: أبعد عن كاميليا حرصًا على حياتك، لكن لم يستجيب، وأبلغ الملك كاميليا أنه سوف يقتل رشدي أباظة إذ لم تبتعد عنه، وعندما علم رشدي بمضمون الرسالة رد قائلًا: يعمل اللي يقدر عليه.

وتحدث رشدي أباظة، عن علاقته بـ كاميليا، وقال خلال خلال لقاء تلفزيوني سابق، إنها الوحيدة التي صفعته على وجهه، إذ قال: كنت جالس مع امرأة أخرى في الأوبرج فهجمت عليا وصفعتني على وجهي مرتين.

وتابع رشدي أباظة: عندما ماتت كاميليا في حادث سقوط الطائرة، طلبت من والدتي أن تشتري شقة كاميليا بكل ما فيها وأوصيتها أن لا تسمح لأحد أن يدخل شقتها وأنه سيدفع الثمن الذي يطلبونه.

ويذكر أن كاميليا شاركت، في فيلم آخر كدبة، الذي عًرض عام 1950، بطولة الفنان فريد الأطرش، وحققت من خلاله نجاحًا جماهيريًا ساحقًا، وضم العمل نخبة من ألمع نجوم الفن، منهم: سامية جمال، علي الكسار، عزيز عثمان، سامية جمال، وهو من تأليف أبو السعود الإبياري، وإخراج أحمد بدر خان.