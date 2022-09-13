بكل جرأة وبدون خجل.. مدرس متهور يختلي بمعلمة في المدرسة بمفردهم فقام بإدخال يده على هذه المنطقه فهتك عرضها .!! (تفاصيل مثيرة)

أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار طارق حسنين المحامي العام الأول مدير مدرسة للجنايات لاتهامه بهتك عرض معلمة واستغلال نفوذه الوظيفي.



جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها تعمل معلمة بالتهديد حال كونه ممن لهم السلطة الوظيفية عليها, بأن استغل كونها ضمن مرؤوسيه بالعمل ليهددها بإيذائها،

فتمكن بتلك الوسيلة من إعدام ارادتها وملامسة مواضع عفتها.كما تعرض للمجني عليها سالفة الذكر في مكان خاص بإتيانه أموراً وايحاءات وتلميحات خادشة, قاصداً من ذلك الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية حال كونه ممـن لـه سلطة وظيفية عليها.



شهدت معلمة فصول متطوعة، أنه إبان عملها تقابلت مع مدير المدرسة (المتهم ) وأثناء جلوسهما سويا بداخل مكتبه طلب منها إقامة علاقة حميمة معه وتلفظ بألفاظ وعبارات فاضحه مقابل منحها بعض الاعمال بالمدرسة وتسهيل عملها فيها وقام بوضع يديه على جسدها وملامسة مهددا إياها ان لم تستجب.