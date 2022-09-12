هذا الطفل اصبح اليوم من اشهر فناني جيله وبناته الجميلات دخلن عالم التمثيل من أوسع باب.. لن تصدق من يكون.! !

ولد في شهر أبريل من عام 1975 ودرس في البداية في كلية التجارة ولكنه لم يتابع الدراسة فيها وقرر تركها والدراسة في المعهد العالي للفنون في مصر بعد أن وصل إلى السنة الثالثة.



الطفل هو الفنان أحمد زاهر الذي شارك في الكثير من المسلسلات والأفلام السينمائية وبعض الأعمال المسرحية، ودخل عالم الفن بقوة بعد دوره في مسلسل الرجل الآخر. تعرف على السيرة الذاتية الإنجازات والحكم والأقوال وكل المعلومات التي تحتاجها عن أحمد زاهر.

دخل إلى عالم الفن من خلال مشهدٍ بسيط في مسلسل ذئاب الجبل وكان آنذاك في المرحلة الثانوية وتبعها بعد ذلك عدة مشاهد أخرى قبل أن يدخل عالم الفن والتمثيل بشكل قوي.



أحمد زاهر متزوج من السيدة هدى فاروق عبد الحليم ولديهما 4 بنات هنّ ملك وليلى ومنى ونور زاهر. وقد مثلت ابنتاه ملك وليلى في عددٍ من الأعمال السينمائية مثل عمر وسلمى وحققتاً شهرتاً واسعة في الوسط الفني وخارجه.



تعرض أحمد زاهر إلى أزمة صحية أدت إلى ابتعاده عن الشاشة لفترة ولكنه عاد من جديد بعد شفائه.