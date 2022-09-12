علي ربيع طرد زوجته من بيته واحتفل في يوم دفن دلال عبد العزيز وما فعله بابنته لا يصدق عقل .. تفاصيل وخفايا أكثر!

انفصل الفنان علي ربيع عن زوجته الثانية، بعد عام واحد من الزواج، وذلك في سرية تامة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت مصادر أنه نشبت العديد من الخلافات الفترة الماضية بين الطرفين، مما أدى إلى استحالة المعيشة بينهما، وتم الطلاق غيابيا بينهما.

وكان الفنان علي ربيع قد أعلن زواجه للمرة الثانية في شهر أغسطس من العام الماضي، على فتاة من خارج الوسط الفني.

وعلي ربيع هو أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر اليوم رغم صغر سنّه عاش فترة صعبة على الصعيد العاطفي بعد أن فضحته زوجته الأولى.

من المعروف أنّ علي بعيد عن الإعلام ونادراً ما يتطرّق إلى حياته الخاصة وعلاقته بزوجته، ولكن بعد أن أنجبا طفلتهما الأولى “مليكة” وقعت الحرب بينهما.

خلافات خاصة انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن طريق الزوجة والتي كشفت أنّ زوجها عاملها وإبنتها بطريقة غير محترمة.

كما أكّدت أنّه طردهما من منزله بطلب من والدته حسب قول الزوجة، فما كان منها إلاّ أن فضحته عبر السوشيال ميديا وأكدّت أنّها لن تسامحه على ما فعله بها وبابنتها.

ولكن علي لم يردّ على كلّ هذه البلبلة وصدم الجميع عندما انتشر خبر زواجه من شابة خارج الوسط الفني بعد عام تقريباً على فضيحته مع زوجته الأولى.

ولم تمنع وفاة النجمة دلال عبد العزيز من احتفال ربيع بزواجه الثاني حيث أقامه بطريقة عائلية فقط.

ولم يُعلن علي خبر زواجه ولم ينشر أي صورة له من حفل الزفاف في تلك الفترة.