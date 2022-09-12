فنانة شهيرة للغاية لا تطيق الفنان عادل امام ورفضت العمل معه رغم أن التمثيل امام الزعيم حلم لجميع الفنانات.. لن تصدقوا من تكون.! !

رغم أن العديد من الفنانات يحلمن بالعمل واخذ دور امام عادل امام، إلا أن هناك فنانة رفضت الدور الذي تم عرضه عليها امام الزعيم.



وتداول الجمهور سبب رفض الفنانة، وانتشرت عدة افتراضات كان ابرزها أنها رفضت العمل لاسباب خاصة حيث وهي لاتطيق التمثيل مع الزعيم إطلاقاً، ولكن ما اثبت كان عكس ذلك تماما.

أنها الفنانة الفت امام، وكان الدور المقدم لها في مسلسل "فلانتينيو" للزعيم عادل إمام والذى شارك به في رمضان لعام 2019.



وبعد حديث طويل وشائعات عديدة، خرجت الفنانة لتبرر وتوضح حقيقة رفضها هذا الدور مكذبة كل الشائعات التي انتشرت عبر اوساط مواقع التواصل الاجتماعي



وقالت ألفت وقتها أن سبب رفضها للعمل في هذا المسلسل يعود إلى عدم اكتمال الحلقات والورق، قائلة: "الزعيم عادل إمام على عيني وراسي لكنى لا أرغب في تكرار تجربة مسلسل فى "اللا لا لا ند".



حيث استمرت ألفت في تصوير مشاهد "اللا لا لا ند" حتى يوم 29 رمضان لعدم اكتمال السيناريو والحلقات قبل البدء في تصوير العمل، مؤكدة أن ذلك كان مجهدا وصعبا عليها.

وأضافت: "مش متعودة على دا وعملت مع كتاب كبار ومخرجين عظام وكنا ننتهي من العمل قبل رمضان فيأخذ المونتاج والموسيقى والنجوم حقهم فليه أجرى لقد تربيت على يد من يعطون لكل شيء حقه، وحاولت أجارى الجو السائد ولكنى مش قادرة".



وفي رد فعل الزعيم فقد تجاهل موقف الفنانة الفت امام من من رأيها في عدم مشاركتها له في المسلسل، في حين اعتبر متابعون ان ذلك عدم اهتمام من الزعيم.