كأنها ملاك من السماء.. صورة نادرة للفنانة ياسمين صبري ليلة زفافها على زوجها الأول قبل 12 عام.. لن تصدق ما ستراه عيناك.! !

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ياسمين صبري ليلة زفافها على زوجها الأول الذي تزوجت منه قبل دخولها المجال الفني.



وظهرت ياسمين صبري وهي مرتدية فستان زفاف وتقف وسط زوجها وأسرته، وانتشرت الصورة بين قطاع كبير من متابعي الفنانة المصرية، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

وكشفت ياسمين في إحدى مقابلاتها التلفزيونية، أن اسم زوجها الأول محمد وهو رياضي، وقد تعرفت عليه نتيجة عمل والدها الطبيب بالمستشفى نفسها،

وأنه كان متزوجاً في الوقت ذاته ولديه أولاد، وأنه يكبرها بسنوات، كما كشفت أنها تزوجت منه قبل دخولها المجال الفني، ثم بعد ذلك بدأت خطواتها الفنية الأولى.



الجدير بالذكر أن ياسمين صبري تزوجت للمرة الثانية على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في ابريل 2020 وانفصلت عنه في مايو 2022 بعد زواج دام عامين.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي شاركها في بطولته كل من أحمد مجدي وأيتن عامر وهبة مجدي ودياب ومحمود البزاوي وغيرهم، والعمل من تأليف مصطفى كمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.