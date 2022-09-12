بعد كل هذه السنوات كشف المستور..عفاف شعيب تخرج عن صمتها وتكشف السبب الحقيقي لانفصالها عن زوجها.. !

أحدثت الفنانة المصرية عفاف شعيب موجة جدل كبيرة، وذلك بعد تصريحاتها الجريئة في برنامج "البخت" مع الإعلامية خلود عزمي، حيث كشفت عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية والمهنية.

وقالت عفاف: "شائعة وفاتي أضحكتني وأنا بحب أقول لمروجها هتموت ومحدش هيمشي في جنازتك، وأنا جالي مكالمات و اتصالات هاتفية من كل أنحاء الوطن العربي وهو حاجة جميلة وعرفت أن الجمهور بيحبني، و الفترة الماضية توفي ثلاثة من إخوتي وكانت نفسيتي سيئة وتأثّرت كثيراً".

و كشفت عفاف أن السبب الرئيسي لإنفصالها عن زوجها رياض العريان هو بسبب خيانته لها مع سكرتيرته، مشددةً على أنها اكتشفت الخيانة من خلال مكالمته لها عبر الهاتف المحمول، و عرفت بذلك من طريق الصدفة ولم تكن تراقبهما.