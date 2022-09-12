تخطت بها الحدود.. ليلى عبد اللطيف تطلق نشرة توقعات جديدة مزلزلة والجمهور غاضب من جرأتها!

توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف 2023 عربيا وعالميا

الحزن يلفّ العالم جرّاء رحيل شخصية دينية بارزة

-رحيل أحد الوجوه الفنية بشكل مفاجئ وبنفس الطريقة التي رحل فيها الفنّان السّعودي طلال المداح والراحلة الفنانة فريال كريم على المسرح أو خلال حفل غنائي أو تصويراهتزاز غريب يشهده كوكب الأرض، يرافقه مشهد وأصوات انفجارات من البراكين خلال الأشهر القادمة

-أحد رؤساء العالم يتعرّض لمحاولة اغتيال فاشلة

– سيشهد العالم غياب 3 وجوه عربية نافذة وبارزة

-تواجه بعض دول العالم الثالث عودة مفاجئة لأمراض الكوليرا والجدري وإيبولا والطاعون والسّل والجرب لعوامل عديدة أبرزها نقص المياه والتلوثأزمة مياه عالمية تظهر بسرعة، تؤدي لموجة جفاف خطيرة وغير مسبوقة تجتاح العديد من دول العالم

-رئيس دولة كبيرة يخضع للتحقيق والمساءلة

-سنشهد عودة تنظيم داعش في عدة دول عربية خلال المرحلة القادمة، يرافقه المزيد من سفك الدماء، وأرى في هذه المرة أن شعوب هذه الدول بمؤازرة جيوشها ستواجه هذا التنظيم وتحمي منازلها وأرزاقها ومناطقها

-سقوط طائرة تقل عددًا من الشخصيات السياسية النافذة بفعل فاعل…

-كارثة مخيفة تضرب الهند وباكستان وأفغانستان والنيبال والضحايا بالآلاف، وتتحول تَدْرِيجِيًّا إلى نكبة عالميةنهاية مرعبة وغير متوقعة لرئيس جمهورية إحدى الدول، والغريب أنّ هذا الحدث سيحصل أمام أعين الناس ويحتل الشاشات ونشرات الأخبار

-موجة جديدة من الحشرات الغريبة والمؤذية تجتاح فلسطين المحتلة وبعض الدول المجاورة وَدُوَلٍ أخرى

-انقطاع الإنترنت في معظم الدول، ما يرسم علامات استفهام كبيرة وتثير جدلًا واسعًا يطال مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية

-الملايين سيفقدون أرواحهم حول العالم خلال السنوات الـ5 المقبلة وذلك بسبب انتشار الأمراض والمجاعة والحروب

-بعض حضارات العالم تنهار بفعل فاعل…

وجوه مشهورة سياسية وإعلامية عربية يصيبها فيروس كورونا