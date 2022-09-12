أخيرا.. ليلى علوي تنهي عنوستها الطويلة بزفاف أسطوري في الغردقة.. لن تصدق من هو العريس..تعرف على الحقيقة

اشتعلت منصات السوشيال ميديا بخبر زواج الفنانة ليلى علوي من رجل أعمال مصري في الغردقة، الأمر الذي فاجأ الجمهور.

الخبر الذي كان قد تم تداوله في وقت سابق وأعادت حسابات فنية نشره مؤخراً سبق وأن نفاه مصدر مقرب من النجمة الشهيرة مؤكدا أنها شائعات مغرضة وطالب الجميع بالتوقف عن تداول هذه الشائعة.

وأكد أن النجمة الشهيرة لاتفكر في هذا الموضوع اطلاقاً انفصالها عن زوجها الراحل رجل الأعمال منصور الجمال، عام 2015.

وتبلغ ليلى علوي من العمر 60 عاما وقد تزوجت في عام 2007 من رجل الأعمال منصور الجمال وهو عم خديجة الجمال زوجة جمال مبارك، ولم يسفر الزواج عن أي إنجاب.