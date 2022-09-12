ثروة أحلام الخيالية ملك قارون في الأرض.. لن تصدّق إلى أي حدِّ وصل ثراؤها الفاحش .. اللهم لا حسد

كشف موقع Celebrity Net Worth تفاصيل تتعلق بثروة الفنانة أحلام الشامسي التي تصل إلى 25 مليون دولار نقداً.

وقال تقرير الموقع المعني برصد ثورات المشاهير "إن أحلام لديها طائرة خاصة تسافر بها ، ولديها الكثير من المنازل والقصور بين دبي ولبنان وباريس ولندن ، لديها أسطول من السيارات أيضاً بين بورش ولامبرغيني وغيرها".

وأضافت الوسائل " المعروف أن أحلام تحب المجوهرات كثيراً فمثلاً في ألبومها الأخير تم تصميم العقد الذي ارتدته خصيصاً لها وهو يحتوي على الألماس وتبلغ قيمته 2 مليون دولار".

وختمت الوسائل نقلها بالتاكيد على أن "أحلام تصرف الكثير من الأموال على فنها وعلى ملابسها حيث تحرص دائماً على الفساتين الأنيقة والغالية الثمن ومن بينها فستان ارتدته في 2012 في برنامج أراب أيدول وتبلغ قيمته مليون و 300 ألف دولار".