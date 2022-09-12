لم يستطع الصمود أمام جمالها وسحرها الفتان فطلبها للزوج على الفور.. من هي الفنانة المصرية التي عشقها أسطورة كرة القدم بيليه؟ (فيديو)

من حكايات "الزمن الجميل" بسنواته الأخيرة في سبعينات القرن الماضي، واحدة بطلها، أسطورة الكرة البرازيلي "بيليه" وممثلة مصرية شهيرة، هي الراحلة زبيدة ثروت "صاحبة أجمل عينين عرفتهما السينما المصرية" والتي كشفت بنفسها في مايو 2005 عن الحكاية بلقاء تلفزيوني في قناة "الحياة" التلفزيونية المصرية.

حيث قالت إن اللاعب وقع بحبها من أول نظرة في الكويت، وكان يلاحقها تلفونياً عبر القارات ويطلب منها الزواج، إلى أن تكفل الزمن بالحكاية وطواها النسيان. إلا أن احتفال اللاعب يوم الجمعة الماضي بعيد ميلاده الثمانين، أعادها من ركام ماضٍ بعيد في الزمن 47 سنة.

روت في المقابلة أن وزيراً كويتياً دعاها لحضور افتتاح مهرجان في 1973 بالكويت، وصادف حين وصلت ودخلت إلى الفندق، أنها وجدت في صالونه ازدحاماً حول شاب محاط بأكاليل ورد أرسلها معجبون، ولم يكن ذلك الأسمر سوى بيليه الذي راجعت "العربية.نت" خبر زيارته للكويت، ووجدت أنه جاءها في فبراير ذلك العام كلاعب مع فريق "سانتوس" ليخوض مباراة ضد فريق "القادسية" المحلي، وحين رآها اللاعب صدفة بالفندق، سحرته على ما يبدو، ووقع بحبها سريعاً، وقالت: "لبّسني طوق ورد، وأنا مكنتش أعرف ده مين، وجيت مصر لقيته بيكلمني في التليفون" بحسب ما نسمعها في فيديو مجتزأ من المقابلة.

قالت أيضاً، إنها لم تكن تفهم شيئاً من بيليه، لأنه لم يكن يتحدث الإنجليزية وهي غير ملمة بالبرتغالية، علماً أنه كان متزوجاً منذ 1966 وأباً لابن ولد في 1970 باسم "إدينيو" وعمره 50 حالياً، ثم فرّق الطلاق في 1982 بين الزوجين، لذلك لم يكن بيليه جدياً حين طلب منها الزواج، أو ربما فهمت منه ذلك بخطأ لغوي، لكننا نسمعها تقول: "بيليه حبّني جداً،

وكان عاوز يتجوزني وأسافر معاه البرازيل، وكل ما أطلع في الفندق أو أنزل ألاقيه قاعد مستنيني، ومرتحتش غير لما وصّلته لباب الطيارة، ولما رجعت مصر لقيته بيكلمني"، وفق تعبير الفنانة التي كانت أكبر سناً بأربعين يوماً من بيليه.وتوفيت زبيدة ثروت في القاهرة، في ديسمبر 2016، عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وقد اشتهرت ثروت ببطولة عدد من الأفلام ذات الصبغة الرومانسية منذ أواخر الخمسينيات إلى جانب عدد من أبرز نجوم السينما المصرية كالمطربين عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش والممثلين رشدي أباظة وعمر الشريف وكمال الشناوي ويحيى شاهين وأحمد رمزي وحسن يوسف وغيرهم.

وبدأت العمل في السينما في عام 1956 في فيلم "دليلة"، حيث ظهرت في دور ثانوي قصير إلى جانب المطرب عبد الحليم حافظ وشادية، الذي عادت لتلعب دور البطولة أمامه في فيلم "يوم من عمري" للمخرج عاطف سالم، والذي عد من أشهر أدوارها.كما ظهرت في دور البطولة أمام المطرب فريد الأطرش في فيلم "زمان يا حب" الذي أخرجه عاطف سالم في 1973.

عرفت ثروت بلون عينيها المميز الذي جعل البعض يطلق عليها لقب "قطة السينما المصرية" أو "صاحبة أجمل عينين" فيها.

مثلت ثروت أمام رشدي أباظة في أواخر الخمسينيات في فيلم "نساء في حياتي" من إخراج فطين عبد الوهاب إلى جانب هند رستم.

وعاد المخرج هنري بركات ليجمعهما معا مع سعاد حسين في فيلم "الحب الضائع" المأخوذ عن قصة طه حسين بالعنوان نفسه.

ومثلت مع النجم الشهير عمر الشريف في فيلم "في بيتنا رجل" عن قصة إحسان عبد القدوس في عام 1961، وقد مثل في الفيلم أيضا رشدي أباظة وحسن يوسف.

ومثلت إلى جانب شكري سرحان في فيلمي "سلوى في مهب الريح 1962 و"حادثة شرف" 1971، ومع يحيى شاهين في فيلمي "الملاك الصغير" 1957 و"نساء في حياتي" 1957، ومع كمال الشناوي في "عاشت للحب"1959 و"شمس لا تغيب" 1959.

اعتزلت العمل في السينما أواخر السبعينيات وكان من أفلامها الأخيرة "المذنبون" للمخرج سعيد مرزوق مع حسين فهمي وسهير رمزي أواخر عام 1975 و"لقاء هناك" مع نور الشريف في عام 1976 و"الحب الحرام" الذي مثلته في لبنان إلى جانب أديب قدورة في عام 1976.