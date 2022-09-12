إفلاس نجمة ليالي الحلمية صفية العمري بعد أن تخلى عنها الجميع يبكي قلوب الجمهور!! الفنانة تعاني بقوة ؟!

كشفت الفنانة صفية العمري عن غضبها بسبب عدم حصول الفنانين على حقوق الملكية الفكرية عن أعمالهم القديمة التي تعرض على شاشات التليفزيون

وأضافت في حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي في برنامج ليالي ten على قناة ten tv: «أنا غضبانة مش بس زعلانة بسبب عدم حصول الفنانين على عائد مادي عن أعمالهم الفنية التي تعرض على شاشات الفضائيات زوقالت أي قناة جديدة بتفتح بمسلسل ليالي الحلمية ومسلسل هوانم جاردن سيتي، إحنا عملنا شغل وتاريخ وبنتكرم على ليالي الحلمية وهوانم جاردن سيتي لحد دلوقتي ورغم كدا محصلناش على عائد مادي«.

وأعربت الفنانة صفية العمري، عن استيائها الشديد من تجاهل المنتجين والمخرجين لها، مشيرة إلى إنها ما زال لديها طموح وتريد تقديم العديد من الأدوار.

وكشفت الفنانة المصرية عن الضائقة المالية التي تمر بها خلال هذه الفترة بسبب قلة أعمالها الفنية.

ووجهت صفية العمري، رسالة للمنتجين خلال حوارها التليفزيوني قائلة: نا معرفش معظم المنتجين دلوقتي ويمكن هما مبقوش يعرفوني خلاص، وما زال عندي عطاء ولسة بقدر أشتغل، وعندي طموح ولكن قاهرنا ليه؟

يعني فيه حاجات بحلم إني أعملها في شخصيات وأدوار، المرأة المصرية ليها وجود هايل، ليه ميكتبوش لنجاح المرأة المصرية؟وتابعت: مبقاش عندي أمل، لأن مش دول المنتجين بتوع زمان اللي بيعرفوا يختاروا الفنان المناسب للشخصية، أنا مش عايزة أظلم حد، ولكن إحنا مبقيناش مهمين بالنسبة لهم وملناش وجود.

كما صرحت صفية العمري، إنها تُعاني من الوحدة بسبب تواجد ابنائها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقلة عملها خلال الفترة الحالية قائلة: أنا بعاني من الوحدة، وولادي ربنا يخليهم ليا بحاول قدر الإمكان إني أسافر عندهم في أمريكا، لكن فيه وحدة طبعًا والشغل كان بيلهيني.