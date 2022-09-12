فنانة مصرية جميلة تزوجت 5 مرات وكاد أن يلقيها زوجها هي وابنتها من الطابق.. تفاصيل وخفايا أكثر !!

أسرار في حياة الفنانة فايزة أحمد التي ارتبطت بالموسيقار محمد سلطان الذي أحبته كثيرا حتى بعد انفصالهما.قائمة أزواج فايزة أحمد تضم ضابط مرور كان يصغرها بأكثر من 10 سنوات وتوقع الجميع الفشل لهذا الزواج غير المتكافئ.

لكنها أصرت واتخذت قرارها بخوض التجربة لتكتشف في النهاية أن الزوج ليس كما عرفته وإنما صاحب أخلاق غريبة.

بدأ الزوج يعاملها بالضرب والاهانة لدرجة أنه كاد أن يلقيها من الطابق السادس عشر هي وابنتها فريال، فتوسلت إليه فايزة أن ينهي هذه المهزلة بالطلاق لكنه أخذ يساومها ويبتزها.

وحتى تتخلص من معاناتها التي أثرت عليها بالسلب رضخت فايزة لكل طلباته وشروطه.كانت عبارة عن مبلغ نقدي يقدر بـ 35 ألف جنيه مصري وهو مبلغ كبير وقتها وسيارتها الخاصة ماركة مرسيدس.

خرجت الصحف في ذلك الوقت لتعلن عن أسباب طلاقها وما كلفها من خسائر مادية ومعنوية كادت أن تقضي عليها.

وبعد هذا الطلاق أصيبت فايزة أحمد بانهيار عصبي ثم تطور مرضها لتصاب بالسرطان.

عندما علم طليقها الموسيقار محمد سلطان بحقيقة مرضها أصر على العودة إليها ليكون هو آخر زوج لها ويعيشا سويا مع أولادهما.

رحلت فايزة أحمد في سبتمبر من عام 1983 بعد رحلة فنية عامرة بأعذب الأغاني والأفلام.ورغم عذوبة صوتها ونجاحها الكبير في الغناء إلا أنها لم تترك بصمة في عالم السينما.

شاركت في مجموعة قليلة من الأفلام اشهرها انا وبناتي وليلى بنت الشاطئ وتمر حنة.